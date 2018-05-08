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Eski Bakan Ayhan için cenaze namazı kılındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Ayhan için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan (80) için Ankara Hacı Bayram Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Beyin kanaması sonucu 2010'dan bu yana yatağa bağlı tedavisi süren ve dün akşam saatlerinde Bayındır Hastanesi'nde vefat eden Ayhan'ın cenaze namazı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılındı.

Cenaze namazına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, eski Refah Partisi milletvekilleri Ertan Yülek ve Ömer Vehbi Hatipoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan, eski Diyanet İşleri Başkanları Lütfi Doğan ve Mehmet Görmez katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından eski Bakan Ayhan'ın eşi Nurşen Ayhan ile oğulları Ömer ve Nihat Ayhan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayhan'ın cenazesi, yarın memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Orhan Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

- Cevat Ayhan kimdir?

1938'de Akyazı'da doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede master derecesi alan Ayhan, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlendi.

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Cenaze Namazı Cevat Ayhan Hacı Bayram Camisi

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