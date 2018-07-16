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Eski bakan Danışman için TBMM'de cenaze töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

Eski bakan Danışman için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden eski bakanlardan Rıfkı Danışman için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Danışman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile eski ve yeni bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Danışman'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

- Özgeçmişi

Erzurum'da 1924'te doğan Danışman, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu bitirdi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

PTT Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Rıfkı Danışman, siyasi hayata girdiği Adalet Partisi listesinden 1969, 1973 ve 1977 seçimlerinde Erzurum Milletvekili seçildi.

12 Mart 1971 askeri muhtırasından sonra kurulan Nihat Erim, Ferit Melen ve Süleyman Demirel hükümetlerinde bakanlık görevinde bulunan Danışman, 1988-1994'te Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Danışman, evli ve iki çocuk babasıydı.

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