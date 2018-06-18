Eski bakan Karaöz için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski Devlet ve Tarım bakanlarından İlyas Karaöz için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene Karaöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat ile eski ve yeni bazı milletvekilleri katıldı.

Karaöz'ün cenazesi, çarşamba günü Muğla Merkez Kurşunlu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Muğla Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

