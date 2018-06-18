Eski Bakan Karaöz vefat etti

Eski Devlet ve Tarım bakanlarından İlyas Karaöz vefat etti.

Karaöz için bugün saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Karaöz'ün cenazesi, çarşamba günü (20 Haziran) Muğla Merkez Kurşunlu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Muğla Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Muğla Yatağan'da 1919 yılında dünyaya gelen Karaöz, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan mezun oldu. Evli ve iki çocuk sahibi olan Karaöz, 1966-1975 yıllarında Cumhuriyet Senatosunda görev aldı. Karaöz, 34. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve 35. Hükümet'te Tarım Bakanlığı yaptı.

