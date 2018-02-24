Eski Bakan Kılıç:

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "CHP İstanbul İl Başkanı’nın sözlerini nasıl açıklayacaksın biz de görelim. Senin İstanbul İl Başkanın terör örgütlerine terör örgütü diyemeyecek. Sonra sen çıkacaksın bize hesap sormaya kalkacaksın" dedi.

AK Parti Tekkeköy 6. Olağan İlçe Kongresi, Tekkeköy Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın sağlandığı kongrede eski AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Yusuf Güngör, bu zamana kadar görev yapmaktan onur duyduğunu söyleyerek, bundan sonra görev alacak başkana da başarılar diledi. Daha sonra konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütüne ‘terör örgütü’ diyemiyor"

Programda konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, sürekli bizlerle alakalı bir şeyler söylüyor. ‘AK Parti milletvekilleri nerede?’ demiş. 15 yıldır AK Parti milletvekillerinin ne yaptığını görmedin mi? Amacı, onu muhatap almamızı sağlamak. Çok az onun istediğini yapacağım. Samsun’da yaptığını organizasyonlarda sizin milletvekilleriniz nerede? Aslında CHP’nin Samsun İl Başkanı’na bir şey dememek lazım. Bu CHP’nin bir İstanbul İl Başkanı var. Aman Allah’ım. Ey Akçagöz, CHP İstanbul İl Başkanı’nın sözlerini nasıl açıklayacaksın biz de görelim. Benim Mehmetçiğim, askerim bu ülkenin geleceği, şerefi, bayrağı, namusu için şehit ya da gazi olacak. Bütün dünyaya gücümüzü gösterecek. Terör örgütleriyle mücadele edecek. Senin İstanbul İl Başkanın terör örgütlerine ‘terör örgütü’ diyemeyecek. Sonra sen çıkacaksın bize hesap sormaya kalkacaksın. Hadi canım oradan. Önce bir ne olduğunuzu anlayalım da ondan sonra sizle konuşalım" ifadelerini kullandı.