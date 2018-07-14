Eski bakanı memleketinde yüzlerce kişi karşıladı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik eski Bakanı Ak Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Ankara'dan baba ocağı Kayseri'ye gelişinde kent girişinde yüzlerce kişi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde görevi Murat Kurum'a devreden Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'dan seçim bölgesi memleketi Kayseri'ye geldi. Özhaseki'yi kent girişindeki zabıta noktasında Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, Ak Parti il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri, dostları, arkadaşları ve eski çalışma arkadaşları karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Mehmet Özhaseki, bakan olarak da bu kente geldiğinde karşılamaları ve uğurlamaları sevmezdi. Ancak bugün kentimize milletvekili olarak dönerken kendisine gerek 21 yıl belediye, gerekse bakanlıktaki hizmetlerine vefa olarak karşılayalım istedik'' dedi.

Duygulandığı görülen Mehmet Özhaseki ise, şunları söyledi:

"Hani geçmişte bir şeyle ilgili söze başlarken 'bir varmış bir yokmuş' derlerdi ya, bir varmış bir yokmuş. Zaman çok hızlı geçiyor. Başlıyorsunuz ama, her başlangıç nihayetinde bir bitişe gebe. Önemli olan bu başlangıçla bitiş arasındaki sürede iyi işler yapabilmek, eser ortaya koyabilmek, vazifenizi yerine getirebilmek, girdiğiniz kapıdan başınız dik, anlınız ak çıkabilmek. Hep bunu hayat felsefesi olarak ortaya koymaya çalıştım. Cenabı hakka şükürler olsun. Gerek belediyede 21 yıl yaptığım hizmet, daha sonra Ankara'da 1 yıl kadar genel başkan yardımcısı görevi yürüttüm. 2,5 yılda bakan olarak elimden geldiğince güzel işler yapmaya gayret ettim. Çok şükür her girdiğim kapıdan da Allah'ım bana başım dik, anlım açık çıkmayı nasip etti. Tüm idareci arkadaşlarıma da bu güzelliği Allah'ım nasip eder diye dua ediyorum. Bakanlığımız döneminde üzerimize düşen işleri hakkıyla yapmaya çalıştık. Özellikle son 2 yılda Başbakan Binali Yıldırım'ın deyimiyle başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi, sıkıntılı ortamlar oldu. Bu ortamlardan başarılı şekilde çıktığımız gibi güzelde işler yaptık. Bir taraftan gerek bakanlıkta belki de yılların kangreni haline gelmiş imar, otopark yönetmelikleriyle ilgili, gerekse yapıların denetimiyle ilgili ciddi yasalar çıkardık. Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandıracak birçok adımlar attık. Kimsenin belki de giremediği işler girdik. 50-50 milyon vatandaşı ilgilendiren ciddi yasalar ortaya koyarak, çığır aştık. Bunları yaparken, dürüstlükle iyi niyetle büyük bir gayret içinde olduk."

Elinden geldiğince hem Türkiye'ye hem de Kayseri'ye hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Mehmet Özhaseki, "Hizmet eden insanlar sadece bakanlar değil. Bu memlekete o kadar çok hizmet eden isimsiz insanlar var ki; işte onlardan birisi de biz olacağız. Elimizden geldiğince gerek şehrimize, gerekse ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. İşlerle uğraşırken elimizden geleni yaptık, ama bu çalışmalar esnasında ufak tefek de olsa kırdığımız, üzdüğümüz insanlar olabilir. Ben onlara hakkımı helal ediyorum. Onlardan da tabi ki helallik diliyorum. Ancak bilerek, kasti olarak Kayseri'ye güzel hizmetler ettiğimizi bildikleri halde sadece kötülüklerinden dolayı da hesap yapan, tezgah kuran, kumpas kuran insanlar var. Onlara da hakkımı helal etmiyorum. Hele ki ilahi adalet var. O ilahi adalet onları bu dünyada da çarpacak. İnanıyorum ki öbür tarafta da çarpacak. Kötülerle hesabımız hiç bitmeyecek" dedi.