Eski bakanlardan Ersin Koçak son yolculuğuna uğurlandı

Adana vefat eden eski devlet bakanlarından 18. Dönem Milletvekili Ersin Koçak’ın cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ersin Koçak (73) için bugün Asri Mezarlığı’nda tören düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ersin Koçak’ın cenazesi, toprağa verildi.

