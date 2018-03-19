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Eski bakanlardan Güzel'in vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 09:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: - "Hasan Celal Güzel Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim gani gani rahmet eylesin"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet diledi.

Kalın, Twitter hesabından, Güzel'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Hasan Celal Güzel Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Hak ve dava şuuruyla millet ve memleket için yaptığı güzel hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak." ifadesini kullandı.

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