Eski bakanlardan Güzel'in vefatı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet diledi.

Kalın, Twitter hesabından, Güzel'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Hasan Celal Güzel Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Hak ve dava şuuruyla millet ve memleket için yaptığı güzel hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak." ifadesini kullandı.