HABER

Eski bakanlardan İslimyeli vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Eski bakanlardan İslimyeli vefat etti

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Fenni İslimyeli (96) vefat etti.

İslimyeli, bugün Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bandırma'da 1922 yılında dünyaya gelen İslimyeli, Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdür Muavini, GİMA ve İstanbul Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü ve ORAN İnşaat Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan İslimyeli, Hür Demokrat Parti Kurucu üyesi olarak yer aldı. İslimyeli, 12, 13, 17 ve 18. Dönem Balıkesir Milletvekilliği yaptı, Danışma Meclisi Başkanvekili ve 28. Hükümette Ticaret Bakanlığı görevlerini üstlendi.

İslimyeli, evli ve iki çocuk babasıydı.

'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
Afrin'de sona doğruAfrin'de sona doğru
Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
28. Hükümet Eski Ticaret Bakanı Mehmet Fenni İslimyeli Kocatepe Camisi

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.