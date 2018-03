Eski Başbakan Davutoğlu Van’da

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, “Bugün Van’ın her bir ilçesinde, her bir santimetrekaresinde güven ve huzur ortamı var. Bunları en çok da şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Van Valiliğini ziyaret etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Davutoğlu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, Van’ı anlamadan Anadolu’yu ve buradaki medeniyetleri anlamanın mümkün olmadığını ifade etti. Davutoğlu, “Van, giriş kapımızdır. Van, köklü medeniyetlerin merkezi olmuş çok büyük bir şehrimizdir. Ben bir devlet adamı olarak Van’ı gönlümde her zaman ayrı bir konumda tuttum. Van’ı tanıdıkça, kendimi her zaman bir Vanlı gibi hissettim” dedi.

Terörle mücadeleyle birlikte hem Van’ın, hem bölgenin ve hem de ülkenin kaderinin büyük ölçüde değiştiğine dikkat çeken Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teröre karşı başarılı bir mücadele yürütülüyor. Hükümetimizin, güvenlik birimlerimizin omuz omuza verdikleri başarılı mücadeleyle bugün Van, tekrar o şenlikli konumunu kazanmış. Valimizden aldığımız bilgiye göre geçen yıl sadece 500 bin İranlı turist Van’ı ziyaret etmiş. Bu da Van’ın etkisinin, güzelliğinin sınırlarımızın ötesinde de değer bulduğunun göstergesidir. Bugün Van’ın her bir ilçesinde, her bir santimetrekaresinde güven ve huzur ortamı var. Bunları en çok da şehitlerimize borçluyuz. Bu mücadelede Van’a ve ülkemize huzur getirilmesi noktasında toprağa verdiğimiz bütün şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."