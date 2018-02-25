Eski Başbakan Erbakan İzmir'de anıldı

İZMİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın en bariz özelliklerinden birinin keskin zekası olduğunu söyledi.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yılı dolayısıyla Balçova Termal Otel'de "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı Anma ve Anlama Programı" düzenledi.

Erbakan ile ilgili anılarını anlatan Ağdağ, Erbakan'ın muazzam bir çalışma azmi ve gayretine sahip olduğunu belirterek, meselelerin çözümü için gece gündüz dinlemeden, netice alana kadar çabaladığını kaydetti.

Erbakan'la çalışırken keyfi meselelerin söz konusu olamayacağını ifade eden Ağdağ, yapılan her şeyin davanın netice almasına yönelik olduğunu belirtti.

Ağdağ, Erbakan Hoca'nın en bariz özelliği denildiğinde akla gelecek ilk şeylerden birisinin keskin zekası olduğunu söyleyerek, "Son röportajlarından birinde bir gazeteci hanımefendi geldi, 2 sayfa soru hazırlamış. Öyle soruyor, böyle soruyor. İstediği cevabı alamıyor. En sonunda hanımefendi 'ben buraya gelirken siyasi hayatın en zeki insanının yanına gidiyorsun dediler, bizzat müşahede ettim' dedi. Hoca tebessüm etti." diye konuştu.