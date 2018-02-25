Eski Başbakan Erbakan İzmir'de anıldı

İZMİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın en bariz özelliklerinden birinin keskin zekası olduğunu söyledi.
Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yılı dolayısıyla Balçova Termal Otel'de "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı Anma ve Anlama Programı" düzenledi.
Erbakan ile ilgili anılarını anlatan Ağdağ, Erbakan'ın muazzam bir çalışma azmi ve gayretine sahip olduğunu belirterek, meselelerin çözümü için gece gündüz dinlemeden, netice alana kadar çabaladığını kaydetti.
Erbakan'la çalışırken keyfi meselelerin söz konusu olamayacağını ifade eden Ağdağ, yapılan her şeyin davanın netice almasına yönelik olduğunu belirtti.
Ağdağ, Erbakan Hoca'nın en bariz özelliği denildiğinde akla gelecek ilk şeylerden birisinin keskin zekası olduğunu söyleyerek, "Son röportajlarından birinde bir gazeteci hanımefendi geldi, 2 sayfa soru hazırlamış. Öyle soruyor, böyle soruyor. İstediği cevabı alamıyor. En sonunda hanımefendi 'ben buraya gelirken siyasi hayatın en zeki insanının yanına gidiyorsun dediler, bizzat müşahede ettim' dedi. Hoca tebessüm etti." diye konuştu.
Erbakan'ın ilkokulda matematik sorusunda yaşadıklarını aktaran Ağdağ, şöyle devam etti:
"Matematik dersinde Hoca, sorulan soruyu çok kısa sürede çözmüş. Çözümü o kadar orijinal anlatmış ki öğretmen tekrar anlattırmış. Sonra diğer öğretmenleri çağırmış, bir daha anlattırmış. Hoca'ya demiş ki 'ben soruyu nasıl çözdüğünü anlattırmıyorum, çözümü ne kadar güzel takdim ettiğini göstermeye çalışıyorum.' Hoca o soruyu nasıl çözdüğünü anlatması gibi İslam coğrafyasındaki problemleri de çözümlerini de bu millete aynı şekilde anlattı. İslam dünyasında her gün kan, zulüm var. Hepsinin sebebi bu işi yapanlardır ama vebali de bizdedir. Yapmamız gereken şeyi yapmaz, Milli Görüş'ü iş başına getirmezsek bu zulüm daha da büyür. Her an şuurla yapmamız gereken meseleleri hatırlamak, hatırlatmamız gerek. Erbakan Hoca her zaman bu şuuru diri tuttu. Her adımı devrim mahiyetindeydi."
Ağdağ, Erbakan'ın bir röportajında gazetecilerin "Nasıl hatırlanmak istersiniz" sorusuna "Malıyla, canıyla cihat eden bir Müslüman olarak anılmak isterim" yanıtını verdiğini sözlerine ekledi.
Programda Kuran-ı Kerim okundu, Erbakan için okunan hatimlerin duası edildi.
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