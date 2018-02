Eski Başbakan Erbakan İzmir'de anıldı

Erbakan'ın ilkokulda matematik sorusunda yaşadıklarını aktaran Ağdağ, şöyle devam etti:

"Matematik dersinde Hoca, sorulan soruyu çok kısa sürede çözmüş. Çözümü o kadar orijinal anlatmış ki öğretmen tekrar anlattırmış. Sonra diğer öğretmenleri çağırmış, bir daha anlattırmış. Hoca'ya demiş ki 'ben soruyu nasıl çözdüğünü anlattırmıyorum, çözümü ne kadar güzel takdim ettiğini göstermeye çalışıyorum.' Hoca o soruyu nasıl çözdüğünü anlatması gibi İslam coğrafyasındaki problemleri de çözümlerini de bu millete aynı şekilde anlattı. İslam dünyasında her gün kan, zulüm var. Hepsinin sebebi bu işi yapanlardır ama vebali de bizdedir. Yapmamız gereken şeyi yapmaz, Milli Görüş'ü iş başına getirmezsek bu zulüm daha da büyür. Her an şuurla yapmamız gereken meseleleri hatırlamak, hatırlatmamız gerek. Erbakan Hoca her zaman bu şuuru diri tuttu. Her adımı devrim mahiyetindeydi."

Ağdağ, Erbakan'ın bir röportajında gazetecilerin "Nasıl hatırlanmak istersiniz" sorusuna "Malıyla, canıyla cihat eden bir Müslüman olarak anılmak isterim" yanıtını verdiğini sözlerine ekledi.

Programda Kuran-ı Kerim okundu, Erbakan için okunan hatimlerin duası edildi.