Eski büyükelçi ve milletvekili Bölükbaşı hayatını kaybetti

Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatına gözlerini yumdu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
- Evli ve 2 çocuk babası
25 Ekim 1949'da Ankara'da doğan Ahmet Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.
MHP Ankara Milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
ABD'den flaş Türkiye açıklaması: 'Anlaşmaya varılmadı'
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum