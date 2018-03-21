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Eski büyükelçi ve milletvekili Bölükbaşı'nın vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 15:15 | Son Güncelleme

MHP'li bazı milletvekilleri ve TBB Başkanı Feyzioğlu, Bölükbaşı'nın ailesine taziyede bulundu

MHP'li bazı milletvekilleri ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, vefat eden eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın ailesine taziyede bulundu.

MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile TBB Başkanı Feyzioğlu, Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek ailesine başsağlığı diledi.

Ziyaretin ardından Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüntü içinde olduklarını belirterek, "İyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

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