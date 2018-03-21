Eski büyükelçi ve milletvekili Bölükbaşı'nın vefatı

MHP'li bazı milletvekilleri ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, vefat eden eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın ailesine taziyede bulundu.
MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile TBB Başkanı Feyzioğlu, Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek ailesine başsağlığı diledi.
Ziyaretin ardından Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüntü içinde olduklarını belirterek, "İyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun." dedi.
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