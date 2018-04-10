Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumu

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği, sağlık durumunun günden güne daha iyiye gittiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Baykal'ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü hatırlatıldı.
Fizik tedavisi, aktif katılımı ile devam eden Baykal'ın sağlığının iyi durumda olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şu an için hayati herhangi bir durum mevcut değildir. Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir. Sayın Baykal'ın tedavi süreci başarılı bir şekilde devam etmekte, sağlık durumu günden güne daha iyiye gitmektedir."
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak
AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi
Genç kadını canlı canlı mumyaladılar!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum