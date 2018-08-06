Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

605 imzanın illere göre dağılımını gösteren bir listede Tunceli, Şırnak, Amasya, Çankırı, ve Sinop'tan imza veren delege olmadığı görüldü.

Söz konusu listeye 24 Haziran seçiminde vekil adayı gösterilmediği için istifa eden eski CHP Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur'dan itiraz geldi.

Kentte 26 yıl yöneticilik yapan, il ve ilçe yönetimiyle birlikte görevini bırakan Uğur, istifasının ardından CHP'nin sisteminde halen delege olarak göründükleri için olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle dört delege olarak imza verdiklerini söyledi.

Uğur, bugün ise Şırnak'tan imza verilmediği şeklinde haberler çıktığını dile getirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

CHP'de kurultayın toplanmasını isteyenler 630 delege imzasını genel merkeze teslim etmişti. CHP Genel Merkezi ise, olağanüstü kurultayın toplanması için verilen imza sayısının 630 değil 614 olduğunu duyurmuştu. Bu imzaların dördünün mükerrer, beşinin ise istifa etmiş delegelere ait olduğu ifade edilmişti. Dolayısıyla işleme konacak sayısının gerçekte 605 olduğu belirtilmişti.

