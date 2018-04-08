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Eski CHP Milletvekili Öner hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Öner'in cenazesi, yarın TBMM'de yapılacak tören ve Kocatepe Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek

CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili olan Ali Haydar Öner, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bir hastanede tedavi gören Öner, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öner'in cenazesi, yarın saat 12.00'de TBMM'de yapılacak törenin ve Kocatepe Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kayseri'de 10 Temmuz 1948'de doğan Öner, kaymakamlık görevinin yanı sıra valilik ve belediye başkanlığı yaptı.

CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili seçilen Öner, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Ali Haydar Öner CHP vefat

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