Eski CHP Milletvekili Öner hayatını kaybetti

CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili olan Ali Haydar Öner, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bir hastanede tedavi gören Öner, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Öner'in cenazesi, yarın saat 12.00'de TBMM'de yapılacak törenin ve Kocatepe Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kayseri'de 10 Temmuz 1948'de doğan Öner, kaymakamlık görevinin yanı sıra valilik ve belediye başkanlığı yaptı.
CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili seçilen Öner, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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