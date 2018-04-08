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Eski CHP Milletvekili Öner'in vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 20:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Değerli insan Öner'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden partisinin 24. Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'e Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Öner'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bürokratlığı döneminde de ülkemizin birçok ilinde gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerle gönüllerde taht kuran geçmiş dönem milletvekilimiz, yol arkadaşımız Öner'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli insan Öner'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Ali Haydar Öner CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ısparta Twitter

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