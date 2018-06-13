Vefat eden eski Devlet Bakanı Şerif Ercan için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Ercan'ın ailesi ve yakınları, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, eski milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Ercan'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlık Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

Edirne'de 1938 yılında dünyaya gelen Şerif Ercan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ercan, 49. hükümette Devlet Bakanlığı ve 19. dönem Edirne milletvekilliği yaptı.

