Eski Devlet Bakanı Şerif Ercan vefat etti

Eski Devlet Bakanı Şerif Ercan yaşamını yitirdi.
Ercan için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Ercan'ın cenazesi, terönin ardından Cebeci Asri Mezarlık Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
Edirne'de 1938 yılında dünyaya gelen Şerif Ercan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Ercan, 49. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve 19. Dönem Edirne Milletvekilliği yaptı.
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