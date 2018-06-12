HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eski Devlet Bakanı Şerif Ercan vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Eski Devlet Bakanı Şerif Ercan vefat etti

Eski Devlet Bakanı Şerif Ercan yaşamını yitirdi.

Ercan için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Ercan'ın cenazesi, terönin ardından Cebeci Asri Mezarlık Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

Edirne'de 1938 yılında dünyaya gelen Şerif Ercan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Ercan, 49. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve 19. Dönem Edirne Milletvekilliği yaptı.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
"Onlar seçilmiş değil Kandil'in atadığı insanlar"
İnce: Kimseyi ayırmıyorum, bu ülkeyi barıştıracağımİnce: Kimseyi ayırmıyorum, bu ülkeyi barıştıracağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şerif Ercan vefat

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.