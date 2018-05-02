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Eski Erzincan Milletvekili Karsu vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

Eski Erzincan Milletvekili Karsu vefat etti

Eski Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu yaşamını yitirdi.

Karsu'nun cenazesi yarın Ankara'daki Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Erzincan'da 1926 yılında dünyaya gelen Nurettin Karsu, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nden mezun oldu.

TCDD Genel Müdürlüğü Teknik Müşaviri ve Malzeme Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Karsu, 15 ve 16'ncı Dönem Erzincan Milletvekilliği yaptı.

Nurettin Karsu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Nurettin Karsu vefat

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