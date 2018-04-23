Eski Erzurum Milletvekili Diler vefat etti

Eski Erzurum Milletvekili Mustafa Nihat Diler vefat etti.
Diler'in cenazesi bugün Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde 1926 yılında dünyaya gelen Mustafa Nihat Diler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Terme Ceza Hakimliği görevinde bulunan Diler, 12 ve 13. Dönem Erzurum Milletvekilliği yaptı.
Diler, evli ve bir çocuk babasıydı.
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