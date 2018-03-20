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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltına alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 10:45 | Son Güncelleme

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin gözaltına alındığı belirtildi.Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin gözaltına alındığı belirtildi.
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. Sarkozy’nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

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