Eski HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın gözaltına alınması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "TBMM'de üçüncü büyük parti olan HDP'nin, bir genel başkanının korsanvari bir şekilde gözaltına alınmasını asla kabul etmiyoruz. Bir an önce serbest kalması gerektiğini ve bu tür yanlışlardan da AKP'nin artık vazgeçmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz." dedi.

Buldan, Mecliste HDP Grup Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın Ankara'da gözaltına alındığını anımsattı.

Bunun HDP'de genel başkanlık yapan kişilere karşı ayrı bir tutumun göstergesi olduğunu öne süren Buldan, "Bugün AKP'nin grup toplantısında bu ülkenin cumhurbaşkanı bir sinevizyon gösterisiyle, kongremizde konuşma yapan Kemalbay'ı hedef göstermiştir." diye konuştu.

Grup toplantısının ardından Kemalbay'ın İstanbul'daki evinde arama yapılarak bazı bilgisayar ve notlara el konulduğunu, daha sonra da Ankara'da gözaltına alındığını belirten Buldan, HDP'de görev yapan yönetici, milletvekili ve eş genel başkanlar üzerinde korku psikolojisi yaratılmak istediğini ileri sürdü.

HDP'de görev yapanların korkmadığını ifade eden Buldan, "TBMM'de üçüncü büyük parti olan HDP'nin bir genel başkanının korsanvari bir şekilde gözaltına alınmasını asla kabul etmiyoruz. Bir an önce serbest kalması gerektiğini ve bu tür yanlışlardan da AKP'nin artık vazgeçmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Bir soru üzerine avukatlarının Kemalbay ile henüz görüşmediğini aktaran Buldan, gizlilik ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar olduğunu söyledi.