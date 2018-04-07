Eski Katalan lider evine dönmek istiyor

Eski Katalan lider Carles Puigdemont, Belçika’ya geri dönmek istediğini söyledi.
Almanya’da yaklaşık 2 hafta önce gözaltına alınan Katalonya Özerk Yönetimi’nin eski Başkanı Carles Puigdemont, dün sabah saatlerinde şartlı olarak tahliye edildi. Serbest kalmasının ardından bugün başkent Berlin’de açıklama yapan Puigdemont, Almanya’daki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ülkesine dönerek Belçika’da yaşamayı istediğini dile getirdi. Katalan lider, "Dileğim Belçika’ya dönmek. Ancak Almanya’daki yasal işlemler tamamlandıktan sonra, yasal işlemlerden önce değil. Şimdilik planım elbette Berlin’de kalmaktır. Yasal sürecin sonuna kadar şimdilik ikametgahım" dedi.
Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi, Perşembe akşam saatlerinde Puigdemont’un şartlı tahliyesine hükmetmişti.
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