Eski Katalan lider Puigdemont kefaletini ödedi
Almanya’da gözaltına alınan eski Katalan lider Carles Puigdemont, Schleswig-Holstein Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından dün kefaletle denetimli olarak serbest bırakılmıştı. Almanya’da tutuksuz olarak yargılanacak olan Puigdemont kefaletini ödediği bildirildi. Puigdemont’un kısa bir süre içinde hapishaneden ayrılması bekleniyor.
Carles Puigdemont İspanya tarafından Avrupa genelinde çıkartılan yakalama emri doğrultusunda 25 Mart’ta Danimarka’dan Almanya’ya giriş yaptığı esnada tutuklanarak Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde Neumünster cezaevinde gözaltına alınmıştı.
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