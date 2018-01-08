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Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'

POLİTİKA HABERLERİ | 08.01.2018 21:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

MHP'nin 24. dönem milletvekili Özcan Yeniçeri, Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur ittifakı' açıklamasına ilişkin "Yanında bulunan MHP'nin Genel Başkan Yardımcıları bile basın toplantısında Bahçeli'nin söylediklerini ilk defa duydular" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğini açıklaması üzerine konuşan MHP'nin 24. dönem milletvekili Özcan Yeniçeri, "Yanında bulunan MHP'nin Genel Başkan Yardımcıları bile basın toplantısında Bahçeli'nin söylediklerini ilk defa duydular" dedi.

KRT'de Aslı Kurtuluş'un sorularını yanıtlayan MHP'li Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleme kararının partiden bağımsız alındığını, hatta bu açıklamayı yaptığı sırada salonda bulunan MHP'nin Genel Başkan Yardımcıları'nın bile bu kararı ilk defa orada duyduklarını söyledi.

"SEN KIZILAY MISIN?"

Yeniçeri programda özetle, "Bahçeli'nin açıklamaları MHP'lilerin ve MHP'nin yetkili organlarının açıklaması değil. Tek kişinin ifadeleridir, Bahçeli'nin ifadeleridir, Bahçeli'yi bağlar. Hiçbirisinin aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Bahçeli kime sordu bunu da ilan ediyor? Hangi kuruldan aldığı yetkiyle bunu ilan ediyor? Bir partinin hayati derecede geleceğini belirlemede önemli olan bir olayı hiç kimseye sormadan tek kişi tarafından MHP benim anlayışı içerisinde kamuoyu önünde böyle bir açıklama yapılması vahim bir durumdur. Yanında bulunan MHP'nin Genel Başkan Yardımcıları bile basın toplantısında Bahçeli'nin söylediklerini ilk defa duydular. MHP'yi AKP'ye faydalı dernek haline getirdi Bahçeli. Ortada MHP kalmamış, MHP adına konuşan Bahçeli adında bir lider kalmış. Bahçeli, Erdoğan'ı desteklemesi karşılığında hiçbir talebi olmadığını söyledi. Sen Kızılay mısın? MHP'yi bitirmek amacıyla hareket ediyor. MHP'yi barajın altına itiyor. Ülkücülerden intikam alıyor sanki" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Özcan Yeniçeri

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Hadi ordan...!!mhp liyim diyorsun hayır blokunda pkk lılarla beraber oy kullanacaksın sonra kalkıp tatava edeceksin.
bahçeli ileriyi çok iyi gören iyi nir siyasetçi 3 .5 çapulcunun ne defiği fıss gelir .
@alikaya197267 seçimde görürsün sandığa bir gömülünce bakalım ne olacak.
YAHU ZAMANINDA BAHÇELİYE DEDİKKİ ÇORU ÇOÇUĞU TOPLAMA ETRAFINA, YANINDAKİ ADAMLAR İLERİYİ GÖRMELİ ŞEHİT MUHSİN YAZICIOĞLU GİBİ. BAKINIZ EN UFAK BİR SALLANTIDA ETRAFA KAÇIŞTI ÇORÇOCUK OLANLAR.NEYMİŞ MİLLİYETÇİLİK ELDEN GİDİYORMUŞ,ÜLKÜLERDEN ÇÖ ALIYORMUŞ, SAYIN BAHÇELİ ŞU SON AÇIKLAMASI İLE EN KÖKTEN YAKALDI İŞİ. YANARDAĞIN FOKURTUSUNU İLK DUYANLARDANDIR.DAĞ PATLAYACAK YAKINDA.O ZAMAN MEYDAN BAHÇELİYE KALACAK. ONU BİLE GÖREMİYOR ÇORÇOCUK OLANLAR.ESKİ SAĞLIK BAKANIM OSMAN DURMUŞ ABİYE SELAMLAR BURADAN.ADAM GİBİ ADAM O. O BİLİR,IŞIKTAN HABERİ VAR.YAKINDA HERKES DİNLENECEK TÜRKYEDE BAHÇELİ İLE.
Yeniçeri Kazan Kaldırmış ))) "Sen Kızılaymısın" diyor )) Ya Sen nesin? Kızılhaç mı? 15 Temmuzda gizlenenler Anlamaz bunu Anlamalarını bekleyende yok zaten !
şu sözlerinden MHP yi Bitirmek isteyenin Sen olduğu ortaya çıkıyor sayın Yeniçeri Boşa heveslenme CHP li Özgür Özel gibi sende hüsrâna uğrayacaksın
yeni mi anladın
Bıyıklara bak hele
Sn. Bahçeli Güya Vatan Sevgisi için AKP yi kayıtsız destekliyormuş. Güya Her yapılanı doğru buluyormuş Güya Ülkemizde herşey yolundaymış. Yahu söyleyin bende böyle görmek istiyorum Böyle görmek için Bu Adam ne içiyor böyle bende aynısından istiyorum
devlet bey yaptığınız hareket iyi hoş da siz bir vizyon belirlemeyecekmisiniz iktidar olup daha iyisini biz yapacağız demek yerine neden destek açıklaması ? on binlerce ülkücü genc işsiz beklerken kim umut olacak bu gençlere
Sen biteli çok oldu bile sadece fatiha okuyan yok arkandan.Koltuk değneği
50 yıllık mhp liyim mhp benim için bitmiştir.oyum IYI partiye alın sebahattin önkibarın devlet bahçeli isimli kitabını okuyun
Bahçeli yaşlandı ileriyi görme şansı yok. daha 1 yıl önce söyledikleri ortada 180 derece dönüşü siyasette bahçeliden gördük.. dün dediği ile bugün söyledikleri biribirine zıt şeyler... bence siyaseti bırakmalı....
Bu arkadaş nasıl milletvekili olmuş hayret.. BAHÇELİ'nin bildiklerini bilmeyen ve ne yapmak istediğini anlamayan bir zeka.. Önümüzdeki yakın süreçte neler olabilirin gramını öngöremeyen bir akıl.. ABD kaynaklı çalışmalardan bihaber bir vatandaş.. Bunlara illa gizli kalması gereken devlet sırlarını açık açık söylemek gerekiyor.. Yahu az çalıştırın şu kafalarınızı...
bunama belirtileri....
Yahu bırak artık MHP nin yakasını da geç AKP ye sende rahat et MHP lide rahat etsin. Sülük gibi yapıştın partinin yakasına. Yeter artık.
ne alakası var devlet bahçeli adam gibi adamdır bu ülkenin bekası için elini taşın altına koymuştur. bu ülkedeki hainlerin işine gelmedi tabiiiiiii
tayip erdogan çok başarılı bi siyasetci karşısında eskiden sert sözler söyleyenleri bi şekilde kendi yanına almıştır. kimin parayla kimini mevkiyle kimilerinide başka yöntemlerle safıma aldı örnek yiğit bulut...süleyman soylu ...acaba bahçeli nasıl aldı ucuz gitmese bari
Başkanlık sisteminin kurucusu ve Hakedeni belli. E Bahçeli de doğru yolu görüyor. Reise hep destek tam destek.
Seni aday göstermedi diye konuşuyor olabilirmisin?
2019 daki secımler çok suprızlere gebe olacak birilerinin siyasi hayatı bitebilir
HAYROLA AKP Lİ KARA TROLLLER MHP Lİ OLMUŞ BAHÇELİYİ BİRYERLERE SIĞDIRAMIYORLAR. BİZDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ ALIN TEPE TEPE KULLANIN. HA YANINDAKİ FOSİLLERİ DE BERABER ALABİLİRSİNİZ.
ben bu dava ıcın 5 yasında zıncırle dovuldum dogdum yerden goc etık onca sehıt verdık sayın bahcelı sen ne verdın bu davaya sen degılmıydın c başkanına senı yüce dıvanda yarglıyacagım dıye a donek adam MHP sereflı mevıl varsa hemen ıstıfa etsinler bu rezıl adamın ynında durulmaz serefı olan ıstıfa etsın yazık etın bu partiye senı mıllet degıl topark kabul etmez utan utan
@asos17 aynen arkadaşım.
mhp nin yok oluşu Türk siyaseti için çok olumsuz bir tablo oluşturacak
1980 LERDEN ITINAREN BIR COK ASKER VE POLIS FETONUN HER TURLU BASKI SANTAJ VE OYUNUNA MAGRUZ KALMIS, FETÖNÜN DEVLETIN KENDISI OLDUGU ICIN SIKAYET EDECEK YER BULAMAMISTIR. BUNLARIN BIR KISMI OYINLARLA INTIHARA SURUKLENDİ.  17-25 ARALIK VE 15 TEMMUZ DARBELERI TUM MILLIYETCILERIN BEKLEDIGI BIR OLAYDI. FAKAT BUNCA YILDIR MAGDUR OLAN MILLIYETCI ASKER VE POLISE DESTEK OLUP DINLEYECEK HIC MHP LI YOK. INSAN ICINE CIKMAYAN DEVLET BAHCELI, AK PARTIYE SAHP CIKACAKLARINA ONCE BU MILLIYETCI MAGDUR ASKER VE POLISLERE SAHIP CIKSIN. DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA SAVAŞAN KOCYIGITLERIN LİDERİ BAHÇELİ DEĞİLDİR.
Sayın vekil Oktay Vural elinde şemsiye kalem defter kitap üfe ye tüfeye carlıyordun noldu süt dökmüş kediye döndün....Esamen okunmuyor..
Allahın izniyle Mhp bitmez ama bahçeli elbet gidip Sinan Oğan gelecek gerçek milliyetçilik tekrar Başbuğ Alparslan Türkeş zamanındaki gibi yeniden ayağa kalkacak
belkide kürt oylarını akp sen ayırmak için yaklaşıyor kim bilir bu sayede akp bitecek
Bu yorumu yapmak için bir siyasetçi,politikacı felan olmaya gerek yok.Okuma yazma bilen,gören,işiten birisi yapar zaten bu yorumu...
Bahçelinin mhp yi bitirmeye çalışmasına gerek yok. Başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelerde iki parti dışındakiler yedek kulübesinde beklemeye mecburdur.
%2-3 aralığında alacağı oy
Beler bayanlar adam resmen dükkanın anahtarını teslim etmiş.
bu ülkede hiç kimse bahçeliye güvenmesin. seçime kadar kırk kere fikir değiştirir. 2007 den beri bakarsanız bunu gayet açık görürsünüz. en sert çıktığı kararlarda bile 180 derece manevra yaparak hızlı dönüşleriyle meşhurdur. belki beni eleştirenler olacak ama birçok örneği geçmişte yaşadık.
mhp nin kapatılarak akp ye katılması ve bahçeli nin başkan yardımcısı olması en mantıklısı...
Bahçeli sen kendi oyuna bak, hem MHP olarak aday çıkartamıyorsun hemde utanmadan akp ye oy verin diyorsun, bu kadar basiretsizliğin de YETTİ ARTIK yahu. Beceremiyorsan çekil, partinin önünü tıkayıp durma artık. Senin babanın çiftliği değil MHP. GTenel Başkanlıktan falan anladığın yok işte bırak işi ehline, perişan ettin ülkücü hareket, ha, senin asli görevin MHP yi bitirmek ise orada başarılı olduğunu söylebiliriz.
bence bahçeli akpyi bitircek çünkü bu yakınlaşma hayra alamet değildir içine girerek bitirecek hemde bu kadar zıt giderken birden yakınlaşması hayra alamet değildir akp temkinli davranıyor ama bir yandanda seviniyor bnce akpyi bitircek bahçelidir Mhp yi bitirdi Mhp giderken akpyide götürecek
Ekmelettini seçtirmek için sende dahil chp lilerle ittifak yaparken normaldi değil mi?şimdi tu kaka oldu..sende Bahçeli sayesinde vekil olduğunu unutma!!
2019 seçimi rte cumhurbaşkanı secildi, hani Devletin başına Devlet Bahçeli gelecekti. Kandırıldığını mı acaba? Yaş 72 olacak, bir 5 yıl daha köy yaş 77 olacak, eee! doktor raporu olmada n evini bile satamayan adama devlet teslim ed i lirmi? Hadi beyim geçin siz bunları da 2024 e genç birini ayarlayın bahçeli müsaade ederse. Mhp ruhuna el fatiha.
Koskoca MHP’yi sen zaten bitirdin başkasının bitirmesine gerek Yok ülkücüleri birbirine düşürdün başka bir partinin elemanı yaptın Bahçeli efendi
Atalarımız boşuna dememiş birlikten kuvvet doğar. illa birşey yaparken bir menfatmi beklemek gerek Devlet bahçeli doğru dusunuyor. bir yapı varsa o yapıyı ayakta tutmak yıkılmasını engellemek daha güçlü kılmaktır. bozguncu deyil yapıcı bir kişiliği var.
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