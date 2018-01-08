Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğini açıklaması üzerine konuşan MHP'nin 24. dönem milletvekili Özcan Yeniçeri, "Yanında bulunan MHP'nin Genel Başkan Yardımcıları bile basın toplantısında Bahçeli'nin söylediklerini ilk defa duydular" dedi.

KRT'de Aslı Kurtuluş'un sorularını yanıtlayan MHP'li Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleme kararının partiden bağımsız alındığını, hatta bu açıklamayı yaptığı sırada salonda bulunan MHP'nin Genel Başkan Yardımcıları'nın bile bu kararı ilk defa orada duyduklarını söyledi.

"SEN KIZILAY MISIN?"

Yeniçeri programda özetle, "Bahçeli'nin açıklamaları MHP'lilerin ve MHP'nin yetkili organlarının açıklaması değil. Tek kişinin ifadeleridir, Bahçeli'nin ifadeleridir, Bahçeli'yi bağlar. Hiçbirisinin aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Bahçeli kime sordu bunu da ilan ediyor? Hangi kuruldan aldığı yetkiyle bunu ilan ediyor? Bir partinin hayati derecede geleceğini belirlemede önemli olan bir olayı hiç kimseye sormadan tek kişi tarafından MHP benim anlayışı içerisinde kamuoyu önünde böyle bir açıklama yapılması vahim bir durumdur. Yanında bulunan MHP'nin Genel Başkan Yardımcıları bile basın toplantısında Bahçeli'nin söylediklerini ilk defa duydular. MHP'yi AKP'ye faydalı dernek haline getirdi Bahçeli. Ortada MHP kalmamış, MHP adına konuşan Bahçeli adında bir lider kalmış. Bahçeli, Erdoğan'ı desteklemesi karşılığında hiçbir talebi olmadığını söyledi. Sen Kızılay mısın? MHP'yi bitirmek amacıyla hareket ediyor. MHP'yi barajın altına itiyor. Ülkücülerden intikam alıyor sanki" şeklinde konuştu.