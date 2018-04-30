Eski milletvekili Ateş vefat etti

Eski Tunceli Milletvekili Musa Ateş (92) vefat etti.

Ateş, için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile bazı eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Ateş'in cenazesi bugün Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Musa Ateş, 1926 yılında Tunceli'de doğdu. Şair ve yazar Ateş, Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü Memurluğu ve Komisyon Raportörlüğü görevlerinde bulundu. 17. Dönem Tunceli Milletvekilliği yapan Ateş, evli ve 9 çocuk babasıydı.

