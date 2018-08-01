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Eski milletvekili Göksel için TBMM'de cenaze töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 12:23 | Son Güncelleme

Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı

Vefat eden eski Milletvekili İsmail Göksel için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Göksel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile eski ve yeni bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından TBMM Başkanı Yıldırım'ın makamına geçti. Erdoğan, Yıldırım ile bir süre görüştükten sonra Meclisten ayrıldı.

Göksel'in cenazesi, memleketi Niğde'deki Hacıabdullah Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Hacıabdullah beldesinde toprağa verilecek.

- Özgeçmişi

Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren İsmail Göksel, yüksek lisansını da aynı fakültede tamamladı.

Kıta komutanlıkları yapan Göksel, askeri hakim, savcı, Kara Harp Okulu öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Hakim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı görevinde bulunan Göksel, serbest avukat olarak çalıştı, Niğde Vakfı ve 1972'liler Vakfının kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı.

23'üncü Dönem'de TBMM'ye Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli ve bir çocuk babasıydı.

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