Eski milletvekili Kılıç için TBMM'de tören düzenlendi

Vefat eden eski Gaziantep Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Kılıç için TBMM'de tören düzenlendi.
Törene, Mehmet Kılıç'ın ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Katip Üyesi Bayram Özçelik, bazı yeni ve eski milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.
Kılıç'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.
Kılıç, 14. Dönem'de (1969-1973) Gaziantep Milletvekilliği, 1977-1980 yıllarında da Cumhuriyet Senatosu Üyeliği yapmıştı.
İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!
Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu
Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!
O ülkede herkes bu soruyu soruyor: Türklerle akraba mıyız?
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bu da palalı ayin! Ritüelden sonra 'kurşun geçirmez' oluyorlar
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum