Eski milletvekili Tekin için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden eski milletvekili Hasan Vamık Tekin (80) için TBMM'de tören düzenlendi.
Eski Giresun Milletvekili Tekin'in cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile bazı Meclis çalışanları katıldı.
Tekin'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1938 yılında doğan Tekin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Tekin, Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı, CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Evli ve 3 çocuk babası olan Tekin, 15 ve 16. dönemde Giresun'dan milletvekili seçilmişti.
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