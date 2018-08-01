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Eski milletvekili Ünsür'ün vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

Ünsür için TBMM'de tören düzenlendi

Vefat eden eski Yozgat Milletvekili Mustafa Asri Ünsür (89) için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Ünsür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu ile TBMM çalışanları katıldı.

Ünsür'ün cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Asri Ünsür tören vefat

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