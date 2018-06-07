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Eski milletvekilleri Karhan ve Tekin vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Eski milletvekilleri Karhan ve Tekin vefat etti

Eski milletvekillerinden Mustafa Kemal Karhan ile Hasan Vamık Tekin yaşamını yitirdi.

Danışma Meclisi İzmir Üyesi ve 18. Dönem İzmir Milletvekili Karhan'ın cenazesi bugün İzmir Yeni Buca Mezarlığı'nda defnedilecek.

İzmir'de 1925'te doğan Mustafa Kemal Karhan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Gemi İnşaatı Bölümünden mezun oldu. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Rektör Yardımcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Karhan, 1980-83 yıllarında Danışma Meclisi İzmir Üyesi, 18. Dönem'de de İzmir Milletvekili oldu.

- Tekin için TBMM'de tören düzenlenecek

Eski Giresun Milletvekili Hasan Vamık Tekin için ise yarın saat 12.00'de TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Tekin, 1938 yılında Şebinkarahisar'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tekin, Abana Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Tekin, 15. ve 16. Dönem'de Giresun'dan milletvekili seçilmişti.

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Giresun Milletvekili Hasan Vamık Tekin İzmir Milletvekili Mustafa Kemal Karhan TBMM

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