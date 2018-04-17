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Eski Mısır Cumhurbaşkanı Abdülnasır’ın oğlundan Esad’a destek mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a destek mektubu gönderen Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’ın oğlu Abdülhakim Abdülnasır Suriye saldırısını kınadı.Eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’ın oğlu Abdülhakim Abdülnasır, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a mektup yazdı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a destek mektubu gönderen Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’ın oğlu Abdülhakim Abdülnasır Suriye saldırısını kınadı.
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’ın oğlu Abdülhakim Abdülnasır, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a mektup yazdı. Destek mektubunda ABD ve müttefikleri Fransa ve İngiltere’nin geçtiğimiz Cumartesi Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırıyı şiddetle kınayan Abdülnasır "Suriye’deki üç Batı ülkesinin düzenlediği hava saldırısı bize 1956’da İsrail, Fransa ve İngiltere’nin Mısır’a yaptığı üç taraflı saldırıyı hatırlattı" dedi. Abdülnasır, o zaman Mısır’ın düşmanları karşısında ayakta durduğunu, Suriye’nin ise Mısır’ın yanında durduğunu ifade etti.

"Mısır halkı olarak, Suriye’nin düşmanlarına birlikte karşı durduğunu ilan ediyoruz"
Abdülnasır, İkinci Arap-İsrail savaşının sömürgeci güçler için bir mezarlığa dönüştüğünün altını çizdi. Suriye’yi Müslüman dünyasının atan kalbi olarak nitelendiren Abdülnasır, babası eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’ın Suriye’yi Müslüman ülkelerdeki iradesini kendi bölgesel paralı askerleriyle empoze edebileceklerini düşünen sömürgeci ve saldırgan güçlerin mezarlığı olarak nitelendirdiğini söyledi. Abdülnasır, böyle bir hayalin asla gerçekleşemeyeceğini söyleyerek, "Mısır halkı olarak, Suriye’nin düşmanlarına birlikte karşı durduğunu ilan ediyoruz" dedi.
1956’nın sonlarında Süveyş Kriziyle İsrail, ardından İngiltere ve Fransa Mısır’ı işgal etti. Amaçları Süveyş Kanalı’nın Batı tarafından kontrolünü geri kazanmak ve daha sonra kanalı yeni kamulaştırmış olan Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’ı görevden almaktı. Mücadele başladıktan sonra, diğer büyük güçlerden gelen siyasi baskı, üç işgalcinin geri çekilmesine yol açtı.

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