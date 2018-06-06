Eski Sakarya Atatürk Stadı'nın Millet Bahçesi yapılması

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, kentteki eski stadın yerine Millet Bahçesi yapılmasına ilişkin, "Sakarya için teşekkür ediyoruz. Biz Sakarya'nın iyiliğine olan her şeyi, bu konuda gönül vermiş örgütümüzle milletvekili adaylarımızla CHP olarak güzel olan her şeyi kucaklıyoruz." dedi.

Özkoç, partisinin Sakarya İl Teşkilatı'nda düzenlediği basın toplantısında, bu kentte yaşamanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kentteki mitingde eski Sakarya Atatürk Stadı'nın yerine Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini verdiğini anımsatan Özkoç, bir kentin meydanlarıyla var olduğunu, nefes aldığını, bu yüzden eski stadın yeşil alan haline gelmesi fikrini en başından beri desteklediklerini belirtti.

Eski stadın Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) ihale edilmesine karşın Millet Bahçesi yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini hatırlatan Özkoç, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Sakarya'ya geldi ve dedi ki, 'Burası ihale edilmiş olsa bile, TOKİ Genel Müdürü'ne gereğini söyledim, burası kent meydanı bir yeşil alan olarak kalacaktır.' dedi. Sakarya için teşekkür ediyoruz. Biz Sakarya'nın iyiliğine olan her şeyi, bu konuda gönül vermiş örgütümüzle milletvekili adaylarımızla CHP olarak güzel olan her şeyi kucaklıyoruz. Sakarya'mız iyi olsun, güzel olsun, çevresi korunsun, yeşillikler yok olmasın istiyoruz. Cıvıl cıvıl bir kent olsun istiyoruz. Farklı görüşlerde ama birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya gösteren Sakarya'nın bu konuda da örnek olmasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz."