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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 20:24 | Son Güncelleme

"Ben ne AK Parti, ne onun genel başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Parti'liyim, Milli Görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım. Bizim edindiğimiz, gördüğümüz bütün terbiye, bütün ahlak bize davamıza hangi noktada olursa olsun sahip çıkmayı gerektirir"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Ben ne AK Parti, ne onun genel başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Parti'liyim, Milli Görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım. Bizim edindiğimiz, gördüğümüz bütün terbiye, bütün ahlak bize davamıza hangi noktada olursa olsun sahip çıkmayı gerektirir." dedi.

Arınç, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde planlanan görüşmenin partideki çalışmalar dolayısıyla burada gerçekleştiğini ifade eden Arınç, bir saati aşkın sürede güzel ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güncel ve parti ile ilgili konular üzerinde görüşme yaptıklarını belirten Arınç, Erdoğan'ın bazı konularda kendisinin fikirlerini aldığını bildirdi.

Arınç, "Bazı konularda da ben kendilerinin düşüncelerini rica ettim. Faydalı bir görüşme oldu. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Umarım önümüzdeki seçimler için de çok hayırlı sonuçları olur. Kendilerine de başarılar diledim." diye konuştu.

Siyasete tekrar atılıp atılmayacağı ve AK Parti'den milletvekili adayı olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Arınç, 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettiğini, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday olmadığını, bu düşüncesinin bugün de devam ettiğini dile getirdi.

Aktif siyasi hayatında TBMM Başkanlığı, başbakan yardımcılığı ve 20 yıl süren milletvekilliği süresinde her kademede bulunduğunu anımsatan Arınç, şöyle devam etti:

"Kendi irademle isteyerek, arzu ederek ve bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak durumda değilim. Bana bu konuda hiç kimse teklifte bulunmadı. Benim kararlılığımı bilirler. Dolayısıyla sorunuzun cevabı, bunu hiç düşünmüyorum. Bu teklif edilmiş bir konu da değil, üzerinde durulacak bir konu da değil. Aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok ama aktif siyasi hayatın dışında da bu ülke için yapılacak çok önemli hizmetler ve çok önemli görevlerin de olduğuna inanıyorum."

Bir gazetecinin, "Sayın Gül'ün adaylığına ilişkin spekülasyonlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine ise Arınç, "Her konuyu görüştük ama bu konuda bir açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse kendileri söyleyebilir, bize izin verirlerse biz de konuşuruz ama çok özel konuşmalarımızı şimdilik kendi içimizde mahrem tutuyoruz." diye konuştu.

Kendi düşüncelerinin sorulması üzerine ise Arınç, "Onları da şimdi açıklamak durumunda değilim ama konuların üzerinde duruldu." yanıtını verdi.

Arınç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekliyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kendilerine başarılar diledim, sadece bunu ifade ettim. Bundan daha ötesini şöyle sorarsanız bana, ben bir AK Parti'liyim, partimden de memnunum. Bazı partililerin yaptıkları bizi her ne kadar rencide etse, üzse de ben AK Parti'nin bu ülkeye çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyorum ve bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem, başka bir partiyle ilgili hiçbir olumlu kanaatimi de ortaya koymam.

AK Parti'nin adayı konusunda da durum bundan ibarettir. Ben ne AK Parti, ne onun genel başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Parti'liyim. Milli Görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım, Bizim edindiğimiz, gördüğümüz bütün terbiye, bütün ahlak bize davamıza hangi noktada olursa olsun sahip çıkmayı gerektirir. Sadece bunları söylemiş olayım. Daha seçimlere çok var, bu konuda kanaatimizi inşallah açıklama fırsatı da buluruz."

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Ak Parti Genel Merkezi Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

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