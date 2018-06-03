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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 05:14 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve dışarıdaki şartlar Türkiye'de güçlü bir Cumhurbaşkanına ve parlamentoya ihtiyaç gösteriyor"

MANİSA (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve dışarıdaki şartlar Türkiye'de güçlü bir Cumhurbaşkanına ve parlamentoya ihtiyaç gösteriyor." dedi.

Arınç, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından tarihi Bedesten Meydanı'nda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Vakit Sahur Vakti" sloganı ile düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, bu ramazanın öneminin seçimlerin öne alınmasıyla arttığını ifade etti.

Bülent Arınç, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Adalet ve Kalkınma Partimiz Cumhurbaşkanlığı seçimimizde de Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan aday gösterdi. Allah kısmet ederse gönülden inanıyoruz ki 24 Haziran'da tekrar sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ikinci defa seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Bir diğer taraftan da milletvekili seçimine katılıyoruz. Cumhur ittifakı adı altında Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partimiz bu seçimlere birlikte katılıyor. Oy pusulasında oy ittifakını göreceksiniz. Partilere ayrılan sütunları göreceksiniz. Oylarımızı kullanacağız ve bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde büyük bir ekseriyetle çoğunluğu kazanmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında 5 Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Arınç, şöyle devam etti:

"Milletvekili adaylarımız büyük bir gayretle hazırlanıyorlar. İlçe, köy ve kasabalarımızı ziyaret ediyorlar. Bu seçimlerin önemini anlatıyorlar ve inşallah Manisa geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de en büyük başarıyı yakalamış olsun. Cumhurbaşkanlığı seçimini de büyük bir oy farkı ile Cumhur ittifakında da milletvekili seçimlerinde de milletvekillerin çok büyük çoğunluğunu alarak Allah'ın izniyle başarıyla çıksın. Elbette 1,5 sene öne alınan bu seçimin değeri birkaç misli daha artıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve dışarıdaki şartlar Türkiye'de güçlü bir Cumhurbaşkanına ve parlamentoya ihtiyaç gösteriyor. Biz de adaylarımızı tespit ettik. Hemen hemen hepsi burada herkes kendi seçim bölgesinde büyük bir gayretle hazırlanıyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sahur programına katılan vatandaşların evlerinde çocuklarıyla sahur yapma imkanı var iken aynı sofra etrafında bir arada olup kardeşliği pekiştirdiklerini ifade etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde bir ramazan ayı geçirdiklerini anlatan Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan çıkacak güzel duygularla önümüzdeki süreçte öncelikle ramazan bayramını hep birlikte idrak edeceğiz. 24 Haziran tarihinde de ikinci bayramı hep birlikte yaşayacak ve bir kere daha bundan önce 12 seçimde nasıl sonuç alınmışsa 13. seçimde de aynı sonucu hep birlikte yaşayacağız. İzmir ve Manisa arasında bir Sabuncubeli vardı. İnşallah 11 Haziran günü Sabuncubeli tünelini açarak, Evliya Çelebinin dediği korkunç Sabuncubeli'ni de aşıp İzmir-Manisa arasındaki dostluğu ve kardeşliği daha büyüteceğiz."

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök'ün de konuşma yaptığı programa, AK Parti Manisa milletvekili adayları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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