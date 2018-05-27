Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin:

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 24 Haziran akşamı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle bu ülkenin önünü daha da açacağız." dedi.

Şahin, partisinin Yenice İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçileceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gerçekleşecek kazanımları anlatan Şahin, "Bu aslında başkanlık sistemidir. Bunu biz icat etmedik, dünyada bu sistemi başarıyla uygulayan ülkeler var. Başta ABD var. Biz de bu sistemi uygulayan ülkelerdeki anayasaları inceleyerek ve onların yapmış olduğu birtakım hataları, uygulamada ortaya çıkan sorunları da Türkiye’ye taşımamaya özen göstererek Türkiye’ye özgü bir Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini millete sunduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini "diktatörlük" diyerek eleştirenlerin şimdi Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan dışında 5 tane aday var. Bunlar kazanacaklarına inandıkları için mi Cumhurbaşkanı adayı oldular? Muharrem İnce kazanacağı için mi? Eğer CHP’li bir adayın kazanacağına inansaydı o partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu olurdu. İnanmadıkları için, kurultayda rakibi olan Muharrem İnce'yi saf dışı etmek için herhalde. İnce'nin de onun da kendine göre bir hesabı var. Herhalde partisini şimdikinden üstünde bir oya yüzde 30’a falan çıkarırsa genel başkanlığı seçimden sonra 'alırım' diye o da geldi aday oldu. Temel Bey Allah aşkına Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inanıyor mu? Yüzde 0,68 almışsın, hadi yüzde 1-2 oldu. Meral Hanım Cumhurbaşkanlığını kazanacağına inanıyor musun? İnanmıyor ama peki niye aday oldular? Bir tane amaçları var. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek."