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Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin:

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 01:28 | Son Güncelleme

"Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 24 Haziran akşamı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle bu ülkenin önünü daha da açacağız." - "Şimdi doları yükselterek güya 'Türkiye'de ekonomik kriz var' dedirterek bu hükümeti, Tayyip Erdoğan'a olan vatandaşın ilgisini azaltmayı düşünüyorlar. 1 dolarlarla Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesemediniz, döviz oyunlarıyla, dolar silahıyla da önünü kesemeyeceksiniz."

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 24 Haziran akşamı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle bu ülkenin önünü daha da açacağız." dedi.

Şahin, partisinin Yenice İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçileceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gerçekleşecek kazanımları anlatan Şahin, "Bu aslında başkanlık sistemidir. Bunu biz icat etmedik, dünyada bu sistemi başarıyla uygulayan ülkeler var. Başta ABD var. Biz de bu sistemi uygulayan ülkelerdeki anayasaları inceleyerek ve onların yapmış olduğu birtakım hataları, uygulamada ortaya çıkan sorunları da Türkiye’ye taşımamaya özen göstererek Türkiye’ye özgü bir Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini millete sunduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini "diktatörlük" diyerek eleştirenlerin şimdi Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan dışında 5 tane aday var. Bunlar kazanacaklarına inandıkları için mi Cumhurbaşkanı adayı oldular? Muharrem İnce kazanacağı için mi? Eğer CHP’li bir adayın kazanacağına inansaydı o partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu olurdu. İnanmadıkları için, kurultayda rakibi olan Muharrem İnce'yi saf dışı etmek için herhalde. İnce'nin de onun da kendine göre bir hesabı var. Herhalde partisini şimdikinden üstünde bir oya yüzde 30’a falan çıkarırsa genel başkanlığı seçimden sonra 'alırım' diye o da geldi aday oldu. Temel Bey Allah aşkına Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inanıyor mu? Yüzde 0,68 almışsın, hadi yüzde 1-2 oldu. Meral Hanım Cumhurbaşkanlığını kazanacağına inanıyor musun? İnanmıyor ama peki niye aday oldular? Bir tane amaçları var. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek."

- "Türkiye'nin önünü de ardına kadar açacağız"

Kendilerine ve millete bu kişilere güzel bir ders vermenin düştüğünü vurgulayan Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan’ı inşallah 24 Haziran akşamı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle bu ülkenin önünü daha da açacağız. Sadece 24 Haziran’da yeni Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz. Türkiye’nin önünü de ardına kadar açacağız. Daha güçlü, daha dik, sorunlarını daha hızlı şekilde çözmüş bir Türkiye’ye gitmek istiyoruz. İnşallah bunu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kadroları gerçekleştirecek." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ı durdurmak için her türlü darbe girişimlerinin yapıldığı belirten Şahin, "Şimdi doları yükselterek güya 'Türkiye’de ekonomik kriz var' dedirterek bu hükümeti, Tayyip Erdoğan’a olan vatandaşın ilgisini azaltmayı düşünüyorlar. 1 dolarlarla Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü kesemediniz, döviz oyunlarıyla, dolar silahıyla da önünü kesemeyeceksiniz. Bu uluslararası projeyi de bu uluslararası projenin yerli işbirlikçilerini de bu millet 24 Haziran’da Allah’ın izniyle sandığa gömecektir." ifadelerini kullandı.

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