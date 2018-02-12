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Eski Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Eski Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman vefat etti

Eski Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman yaşamını yetirdi.

Kahraman'ın cenazesi bugün, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Gazi Ömer Bey Camisi'nde kalınacak ikindi namazının ardından Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kahraman 1930 yılında Malkara'da dünyaya geldi. Köy Enstitüsünden mezun olan Kahraman öğretmenlik yaptı.

15 ve 16. Dönem'de Tekirdağ milletvekilliği görevinde bulunan Kahraman, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Milletvekili Ömer Kahraman Tekirdağ vefat

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