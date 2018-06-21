AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençlerimize çok güveniyoruz ama gençler mevcut Türkiye'yi sanki eskiden de böyleymiş gibi görüyor. Halbuki eski Türkiye'de büyük sıkıntılar vardı. Sağlıkta problemler, kuyruklar vardı. Eczanede ilaç yok veya çok pahalı." dedi.

Eroğlu, katıldığı Kanal 24 canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Yağışlarla ilgili bir soru üzerine, geçmişte susuzluğun hat safhada olduğunu ifade eden Eroğlu, 79 il merkezi ve çok sayıda büyük ilçede su sıkıntı yaşandığını bildirdi.

- "Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik"

Bakan Eroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde su sıkıntısı yaşanan tüm yerleşim merkezlerine su getirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eskiden İstanbul'da, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki İstanbul'un durumu buydu. Şehir içindeki bölgelere bile haftada bir gün su verilebilirdi. Bazı yerde 15 günde bir su verilirdi. Tankerlerle su tedarik edilmeye çalışılırdı. Bu şekilde su kuyrukları, büyük kavgalar olurdu. İstanbul'da susuzluk manzaraları artık karikatürlere konu olmuş. Gençlere şunu söylemek istiyorum; seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençlerimize çok güveniyoruz ama gençler mevcut Türkiye'yi sanki eskiden de böyleymiş gibi görüyor. Halbuki eski Türkiye'de büyük sıkıntılar vardı. Sağlıkta problemler, kuyruklar vardı. Eczanede ilaç yok veya çok pahalı."