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"Eski Türkiye'de büyük sıkıntılar vardı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençlerimize çok güveniyoruz ama gençler mevcut Türkiye'yi sanki eskiden de böyleymiş gibi görüyor. Halbuki eski Türkiye'de büyük sıkıntılar vardı. Sağlıkta problemler, kuyruklar vardı. Eczanede ilaç yok veya çok pahalı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençlerimize çok güveniyoruz ama gençler mevcut Türkiye'yi sanki eskiden de böyleymiş gibi görüyor. Halbuki eski Türkiye'de büyük sıkıntılar vardı. Sağlıkta problemler, kuyruklar vardı. Eczanede ilaç yok veya çok pahalı." dedi.

Eroğlu, katıldığı Kanal 24 canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Yağışlarla ilgili bir soru üzerine, geçmişte susuzluğun hat safhada olduğunu ifade eden Eroğlu, 79 il merkezi ve çok sayıda büyük ilçede su sıkıntı yaşandığını bildirdi.

- "Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik"

Bakan Eroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde su sıkıntısı yaşanan tüm yerleşim merkezlerine su getirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eskiden İstanbul'da, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki İstanbul'un durumu buydu. Şehir içindeki bölgelere bile haftada bir gün su verilebilirdi. Bazı yerde 15 günde bir su verilirdi. Tankerlerle su tedarik edilmeye çalışılırdı. Bu şekilde su kuyrukları, büyük kavgalar olurdu. İstanbul'da susuzluk manzaraları artık karikatürlere konu olmuş. Gençlere şunu söylemek istiyorum; seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençlerimize çok güveniyoruz ama gençler mevcut Türkiye'yi sanki eskiden de böyleymiş gibi görüyor. Halbuki eski Türkiye'de büyük sıkıntılar vardı. Sağlıkta problemler, kuyruklar vardı. Eczanede ilaç yok veya çok pahalı."

- "Türkiye'de muhteşem yatırımlara imza attık"

Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığından önce İstanbul'un uzun yıllar su sıkıntısı çektiğini anımsatan Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Haliç'in lütfen pis kokusunu hatırlasınlar. Haliç'in kokusundan etrafına yaklaşılmıyordu. Hiçbir canlı yoktu. Şimdi 41 çeşit balık türü var. Haliç mis gibi, etrafı muhteşem bir mekan oldu. Metrobüsünden metrosuna kadar muhteşem tesislerle İstanbul bambaşka oldu. Çöp dağları vardı. Hatta CHP zihniyeti, İstanbul'u yolsuzluk, çöp ve kanalizasyon pisliklerine mahkum etmişlerdi. Büyük şehirleri buna mahkum etmişlerdi. 1993'te vahşi çöp depolaması Ümraniye'deyken patladığı zaman 37 vatandaş hayatını kaybetti. Dünya tarihine İstanbul'daki CHP zihniyetinin sebep olduğu bu patlama, 'vahşi çöp depolaması' diye geçti. Yani durum böyleyken Türkiye'de muhteşem yatırımlara imza attık."

Bakan Eroğlu, bugün yaptıkları yatırımlarla havayolunun 'halkın yolu' olduğunu belirten, "Yollar Afyon kaymağı oldu. Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü iken sağlık rezaletlerini gençler annelerinden, babalarından dinlesinler. Şimdi gençler, beş yıldızlı hastanelere gidiyor ücretsiz muayene oluyor." ifadesini kullandı.

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Afyonkarahisar Veysel Eroğlu

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