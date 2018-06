Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye'de zihniyet değişti. Eski zihniyette asıl olan devletti, yeni zihniyette ise millettir. Millet varsa devlet vardır." dedi.

Demircan, Samsun Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneğini ziyaret ederek çocuklara oyuncak verdi, aileleriyle sohbet etti.

Down sendromlu bireylerin de tüm vatandaşların haklarına sahip olduğunu hatırlatan Demircan, "İnsan olarak dünyaya gelen herkes diğer insanların haklarına sahiptir. Bu hakları tanımak yetmez. O hakların kullanılabilirliğini sağlamak en önemli konudur." diye konuştu.

Down sendromlu fertlerin sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda kamu, sivil toplum kuruluşları ve birey olarak üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarına işaret eden Demircan, engellilerin hepsine yaptıkları gibi down sendromlular için de her türlü desteği sağladıklarını anlattı.

Sosyal devlet anlayışını etkin biçimde hayata geçirdiklerini dile getiren Demircan, günün imkanları arttıkça sosyal devlet davranışını en üst düzeyde insanlara yansıtmaya devam edeceklerini söyledi.