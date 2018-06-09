Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye'de zihniyet değişti. Eski zihniyette asıl olan devletti, yeni zihniyette ise millettir. Millet varsa devlet vardır." dedi.
Demircan, Samsun Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneğini ziyaret ederek çocuklara oyuncak verdi, aileleriyle sohbet etti.
Down sendromlu bireylerin de tüm vatandaşların haklarına sahip olduğunu hatırlatan Demircan, "İnsan olarak dünyaya gelen herkes diğer insanların haklarına sahiptir. Bu hakları tanımak yetmez. O hakların kullanılabilirliğini sağlamak en önemli konudur." diye konuştu.
Down sendromlu fertlerin sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda kamu, sivil toplum kuruluşları ve birey olarak üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarına işaret eden Demircan, engellilerin hepsine yaptıkları gibi down sendromlular için de her türlü desteği sağladıklarını anlattı.
Sosyal devlet anlayışını etkin biçimde hayata geçirdiklerini dile getiren Demircan, günün imkanları arttıkça sosyal devlet davranışını en üst düzeyde insanlara yansıtmaya devam edeceklerini söyledi.
- "Ülkemizin kalkınması için uğraşıyoruz"
Daha sonra Samsun Ziraat Odasını ziyaret eden Demircan, oda üyeleriyle sohbet etti.
Türkiye'de değişimin sürdüğünü belirten Demircan, "Türkiye'de zihniyet değişti. Eski zihniyette asıl olan devletti, yeni zihniyette ise millettir. Millet varsa devlet vardır. AK Parti iktidarında onun için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini slogan haline getirdik." ifadelerini kullandı.
Zihniyet değişimi olduğunu ama sistemin değişmediğini, bozukluğun devam ettiğini anlatan Demircan, "60 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi... 82 Anayasası'nı millet yapmadı, darbeciler yaptı. 28 Şubat, 2007 e-muhtıra, 367 dayatması, peşine AK Parti'ye kapatma davası açılması... O yetmedi, en sonunda 2016'da FETÖ darbe girişimi oldu. 60 yıllık süre içinde altı darbe darbe, altı darbe teşebbüsü var." diye konuştu.
Darbelerin ülkeleri en az 10 yıl geriye götürdüğünü vurgulayan Demircan, "Nasıl kalkınacağız? Tam kalkınmaya başlıyoruz, bir darbe, yeniden geriye sar. O nedenle cumhurbaşkanlığı sistemini getirdik, şimdi onu uygulayacağız." dedi.
Bakan Demircan, Türkiye'nin uyum içinde bir dönemi yakalaması gerektiğini dile getirerek, "Uyum içinde bir dönemi yaşayalım, Türkiye kaybettiği zamanları telafi etsin, kalkınsın. Hadise bu. Bu seçimin özeti budur. Diğer konular çözülecek, çözülebilecek konular. Ülkemizin kalkınması için uğraşıyoruz, gayret ediyoruz." diye konuştu.
İlkadım Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın açılışına da katılan Bakan Demircan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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