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Eskipazar MHP ilçe Başkanlığına Kumlar atandı

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 18:48 | Son Güncelleme

MHP Karabük İl Başkanı Aden Kar, geçtiğimiz gün göreven alınan Eskipazar ilçe başkanlığı yerine Ali Osman Kumların atandığını bildirdi.İl Başkanı Kar, yaptığı açıklamada, Genel Merkez Başkanlık Divanı tarafından 2 Şubat tarihinde 2018/03-62 sayılı kararı ile Eskipazar İlçe Yönetim Kurulunun feshedildiğini söyleyerek, “ 7 Şubat tarihinde de Ali Osman Kumlar başkanlığında MHP Eskipazar İlçe Yönetim Kurulu’nun atamasını yapmıştır.

MHP Karabük İl Başkanı Aden Kar, geçtiğimiz gün göreven alınan Eskipazar ilçe başkanlığı yerine Ali Osman Kumların atandığını bildirdi.
İl Başkanı Kar, yaptığı açıklamada, Genel Merkez Başkanlık Divanı tarafından 2 Şubat tarihinde 2018/03-62 sayılı kararı ile Eskipazar İlçe Yönetim Kurulunun feshedildiğini söyleyerek, “ 7 Şubat tarihinde de Ali Osman Kumlar başkanlığında MHP Eskipazar İlçe Yönetim Kurulu’nun atamasını yapmıştır. Yaklaşık bir yıldan bu yana görev yapan Eskipazar İlçe Başkanımız Uğur Tuçer ve yönetim kuruluna yapmış oldukları hizmetler nedeniyle parti teşkilatlarımız adına teşekkür ederiz. MHP bir dava partisidir ve görevler bazen genel merkezimizin gerek görmesi, bazen da seçim yoluyla değişir. Teşkilatlarımızdaki bu tür görev değişiklikleri bir bayrak değişimi duygusuyla devredilir ve herkes davasının bir neferi olarak hizmetine devam eder. Bu duygu ve düşüncelerle yeni atanan ilçe yönetimine de görevinde başarılar dileriz” dedi.
Öte yandan Ali Osman Kumlar yönetimindeki MHP Eskipazar ilçe yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
" Adem Dursun, Ali Ulusoy, Cahit Dağcıoğlu, Dursun Altındağ, Dursun Gümüş, Hakan Böyükçetinkaya, İkram Kaynar, Mesut Aksu, Mesut Demir, Nuri Kalay, Ramazan Kayabaşı, Şaban Tutar, Vasıf Ercan Sedef ve Zafer Ekemen."

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