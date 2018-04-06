Eskişehir AK Gençlik’te kongre tarihi belli oldu

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Özata, 5. Olağan Kongre tarihinin 8 Nisan Pazar günü yapılacağını duyurdu.

14 ilçe kongresini tamamlayan AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi için “Siyaset Gençleşiyor Türkiye Güçleniyor” sloganıyla tüm gençliği siyasete davet ediyor. Gençlik kolları tarafından gerçekleştirilecek coşkulu kongreye bütün gençleri davet eden Başkan Özata, “Büyük ve güçlü bir Türkiye hayali kuran, kişisel gelişimini sürdürürken, Eskişehir’in ve Türkiye’nin gelişimine de katkı vermek isteyen tüm kardeşlerimizi AK Parti Gençlik kollarında görev almaya davet ediyorum. Yeni dönemde bir yandan fikir altyapımızı geliştirecek çalışmalar yaparken, diğer yanda ülkemizin ve Eskişehir’in geleceğine dair hayallerimizi saha çalışmalarımızla daha yoğun ve etkili şekilde ortaya koyacağız” dedi.