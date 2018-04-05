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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: "Bugün saat 14.34'te, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı bir kişi, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bugün saat 14.34'te, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı bir kişi, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapan Demircan, Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Demircan, saat 14.34'te, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, olay yerine ambulansların gönderildiğini, gerekli müdahalelerin yapıldığını aktardı.

Yaralı olan bir kişinin, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu belirten Demircan, silahlı saldırı sonucunda, araştırma görevlileri Yasir Armağan, Serdar Çağlak, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Demircan, "Bu kişiler hastaneye geldiklerinde maalesef hayatlarını kaybetmiş durumdaydılar. Saldırıyı düzenleyen kişinin de aynı fakültede görev yapan bir araştırma görevlisi olduğu iddia ediliyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum, sabır niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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