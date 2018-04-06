CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı olayına ilişkin, "Bu katliamın esas sorumlusu AKP'dir. Buradan AKP'yi, hepsini, hükümeti istifaya davet ediyorum." dedi.

Usluer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıda 4 kişinin, yine üniversitedeki bir araştırma görevlisi tarafından öldürüldüğünü anımsatarak, "Arkadaşlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Ama buradan 'artık yeter' diye haykırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

FETÖ iddiasıyla bazı suçsuz insanların ihraç edildiğini ve tutuklandığını savunan Usluer, asıl FETÖ'cülerin ise üniversitelerde, hem de yönetsel kademelerde görevlerine devam ettiğini ileri sürdü.

Üniversitelerde bir muhbirlik sistemi oluşturulduğunu iddia eden Usluer, "O muhbirlerden birisi, dün 4 genç insanı katletti. Bugün o fakültenin dekanı diyor ki 'Akli dengesi yerinde olmayan bir kişiydi'. Vah ki ne vah. Çünkü 15 Temmuz sonrası bu 'akli dengesi yerinde değil' dedikleri kişilerin muhbirliği sonucunda çok sayıda kişi o fakülteden ihraç edildi, tutuklandılar. 5,5 ay hapiste yatan ve sonrasında suçsuz bulunup çıkartılan arkadaşlarımız var." diye konuştu.