Eskişehir'de CHP'liler oturma eylemi yaptı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de CHP'liler, Cumhuriyet Meydanı'nda 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, CHP'li ilçe belediye başkanları Kazım Kurt, Ahmet Ataç, Erdal Şanlı, İshak Gündoğan ve CHP İl Başkanı Sinan Özkar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi, Odunpazarı Meydanı'nda bir araya geldi. Milletvekili Mehmet Göker kalabalığa hitaben yaptığı konuşmasında, "Öngörülen ama önleyemedikleri bir darbe. Fakat sonuçlarından yararlanarak ilan ettikleri OHAL rejiminde biz artık sona geldik. Türkiye'yi laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne inanan bir cumhuriyete taşımak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye demokratik yolda yolunu bulacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından sloganlar atan kalabalık daha sonra yere oturdu. Bir saat süren eylemin ardından kalabalık olaysız dağıldı.
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