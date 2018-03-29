Eskişehir'de şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Şekeri savunmak vatanı, Anadolu'yu, evlatlarımızı savunmaktır." dedi.

Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi amacıyla ilana çıkılmasına karşı Ağbaba ile DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, CHP milletvekilleri, bazı ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin il başkanlarının da arasında bulunduğu heyet, Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi'nden İstasyon Caddesi'ne kadar yürüdü.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, bir aydır yollarda ve illerde Türkiye'yi gezerek şeker fabrikalarının satılmaması için mücadele ettiklerini bildirdi. 2019 seçimleri için bir ittifakın yapıldığına işaret eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"İttifakın ismi Cumhur İttifakı. O Cumhur İttifakı değil, korku ve koltuk ittifakıdır. Meydanlarda, gittiğimiz her yerde, ilk gittiğimiz fabrika Alpullu'dan son geldiğimiz fabrika Eskişehir'e kadar her yerde bir ittifak kuruldu. Bu ittifakta herkes var. Bu ittifakta sağcı, solcu var. Siyasi görüş ayrımı yok. Bu ittifakın amacı şekeri kurtarmaktır. Bu ittifakın adı şeker ittifakı, ekmek ittifakı, vatan ittifakıdır. Buna destek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz korkmadan vatan, demokrasi, özgürlükler, parlamenter demokrasi için herkes ile kol kola, el ele vereceğiz. Şeker vatandır, vatan satılmaz. Şeker fabrikalarının satışını ve kapatılmasını kim savunuyorsa, o milli değildir, yerli değildir, gayri millidir, gayri yerlidir. Kim ki şeker fabrikasını satıyorsa vatanı satmıştır. Şekeri savunmak vatanı, Anadolu'yu, evlatlarımızı savunmaktır. Hükümete sesleniyoruz. Gel bu inattan vazgeç ve şeker fabrikaların özelleştirme kararını geri çek. Şeker fabrikasına sahip çıkmak Eskişehir'deki esnafın da namus ve şeref borcudur."