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Eskişehirli öğrencilerden unutulmaya yüz tutmuş bilim insanlarına vefa

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, " Biz yaptığımız işleri tanıtamıyoruz.

Eskişehirli öğrencilerden unutulmaya yüz tutmuş bilim insanlarına vefa

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, " Biz yaptığımız işleri tanıtamıyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz ama güzel tanıtmayı beceremiyoruz" dedi.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, Eskişehir’den gelen öğrencileri, öğretmenlerini TBMM’de kabul etti. Ziyaret sırasında öğrencilerin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bahçeşehir Okulları Genel Müdürü Özlem Dağ, gençlerin çok güzel projeye imza attıklarını belirterek, Türk İslam bilim adamlarını öğrenmeleri ve onların katkılarını ortaya çıkaracak projeye imza attıklarını belirtti.
Öğrenciler geçmişte yaşamış bilim adamlarının (Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra) kazandırdıklarını tek tek anlatarak, Avcı’ya projeleri hakkında bilgi verdiler.
Avcı, öğrencileri diğer okullara giderek projelerini anlatmalarını isteyerek, görme engelliler için yapılan hesap makinesi görme engelliler okulunda tanıtmalarını istedi. Avcı, "Şurada 15 kişiyiz, biz biliyoruz. Dünya bunlardan habersiz. Öteden beri hep şunu söylüyorum, ’Biz yaptığımız işleri tanıtamıyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz ama güzel tanıtmayı beceremiyoruz. Youtube’a girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Tanıtamıyoruz. Genci, yaşlısı, eğitimlisi, eğitimsizi insanlar küçücük bir şey yapıyor, hemen onun videosunu yapıyor. Bu kadar güzel şeyler yapıyorsunuz" dedi.
Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin yaptığı sunumun Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov’un dikkatini çektiği kaydedildi. Öğrencilerin projeleri ile üniversitenin akademik personeline ve öğrencilerine sunum yaptıkları da ifade edildi. Genel Müdür Dağ ve öğrenciler Avcı’ya 19. yüzyıldan kalma çini hediye ettiler ve çiçek verdiler.

Eskişehirli öğrencilerden unutulmaya yüz tutmuş bilim insanlarına vefa

Eskişehirli öğrencilerden unutulmaya yüz tutmuş bilim insanlarına vefa

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