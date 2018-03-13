Eskişehirli şeker pancarı üreticisi TBMM'de

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'in Alpu İlçesinden gelen ve yanlarında şeker pancarı getiren üreticilerle Mecliste basın toplantısı düzenledi.

TBMM basın kapısı önünde şeker pancarı üreticisinin sorunlarını anlatan Çakırözer, Alpu Ovası'nın ülkenin en önemli tarım arazilerinden birisi olduğunu ve Hükümet tarafından doğal sit alanı ilan edilen bu ovaya termik santral yapılmak istendiğini söyledi.

Çakırözer, Türkiye'deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de karşı olduklarını ifade etti.

Alpu Ovası'nda termik santral istemediklerini dile getiren Çakırözer, "Havamız temiz olsun, suyumuz berrak olsun, toprağımız verimli olsun." dedi.

CHP'li Çakırözer, iki kez ertelenen termik santral ihalesinin iptal edilmesini istediklerini vurguladı.

Ovanın tarım için önemine değinen Çakırözer, şeker fabrikalarının kapatılması veya satılması durumunda orada çalışan işçilerin, pancar çiftçisinin ve onların alışveriş yaptığı nakliyeci esnafı ile diğer esnaf kesiminin zarar göreceğini söyledi.