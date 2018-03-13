Eskişehirli şeker pancarı üreticisi TBMM'de

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'in Alpu İlçesinden gelen ve yanlarında şeker pancarı getiren üreticilerle Mecliste basın toplantısı düzenledi.
TBMM basın kapısı önünde şeker pancarı üreticisinin sorunlarını anlatan Çakırözer, Alpu Ovası'nın ülkenin en önemli tarım arazilerinden birisi olduğunu ve Hükümet tarafından doğal sit alanı ilan edilen bu ovaya termik santral yapılmak istendiğini söyledi.
Çakırözer, Türkiye'deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de karşı olduklarını ifade etti.
Alpu Ovası'nda termik santral istemediklerini dile getiren Çakırözer, "Havamız temiz olsun, suyumuz berrak olsun, toprağımız verimli olsun." dedi.
CHP'li Çakırözer, iki kez ertelenen termik santral ihalesinin iptal edilmesini istediklerini vurguladı.
Ovanın tarım için önemine değinen Çakırözer, şeker fabrikalarının kapatılması veya satılması durumunda orada çalışan işçilerin, pancar çiftçisinin ve onların alışveriş yaptığı nakliyeci esnafı ile diğer esnaf kesiminin zarar göreceğini söyledi.
CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin ise şeker pancarı üreticilerinin sıkıntılarını yakından bilen bir köylü çocuğu olduğunu kaydetti.
Elindeki pancarı gösteren Tekin, "Eğer AKP iktidarı özelleştirme uygulamalarına devam etme konusundaki tutumuna devam ederse, bundan sonraki süreçte bu şeker pancarı, gelecek nesillere animasyon veya fotoğraf olarak kalacak." dedi.
Tekin, "Kaliteli şekeri kaybettiğimiz zaman, ileride çocuklarımızın veya torunlarımızın sağlığı bozulacaktır. Çünkü, nişasta bazlı şeker, kansere ve çeşitli şeker hastalıklarına yol açacaktır." ifadesini kullandı.
Alpu'dan gelen şeker pancarı üreticileri de sorunlarını dile getirdi.
Murat Erginbaş, hükümete seslenmek istediğini ifade ederek, "Toprağımıza dokunma, termik santral yapma. Toprak bizim namusumuzdur, namusumuza halel gelmesin. Şekerimize, pancarımıza dokunma." ifadesini kullandı.
CHP Alpu İlçe Başkanı Özgür Sarı ise Eskişehir Şeker Fabrikasının ilk aşamada özelleştirilecek grupta yer almadığını ancak daha sonra özelleştirilmesi endişesini taşıdıklarını söyledi.
Eskişehirli üreticiler, basın toplantısına şeker pancarı da getirdi.
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