Esnafa destek sürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. Savaş, hükümetin esnafa desteğinin süreceğini söyledi.

Söke Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, Kooperatif Yönetimi ve Esnaf Oda Başkanları tarafından karşılanan Milletvekili Mustafa Savaş’ı, Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Gürer ve partilileri yalnız bırakmadı.

Milletvekili Savaş’ın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı teşekkür eden Söke Esnaf kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş; “Dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın Mustafa Savaş içimizden birisi. Mütevazı kişiliği ile her zaman Söke esnafının yanında, esnafın sesi olmuştur. Söke esnafına, kooperatifimize finansman konusunda desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Refik Karataş, Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ı Ekonomi Bakanı olarak görmek istediklerini söyledi.

“2002’de 150 milyon olan kredi tutarı, 2017’de 24 milyar’a geldi"

25 yıl bankacılık görevinden dolayı esnafla hep iç içe olduğunu, Esnaf Odaları ziyaretlerinde kendisini evinde hissettiğini dile getiren Milletvekili Mustafa Savaş; “Esnafların yanındayız, sorunlarının takipçisiyiz” dedi. Türkiye’de her yüz kişiden ikisinin esnaf olduğunu, Türkiye’de 1 milyon 600 Bin esnafın olduğunu belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş; “Bu rakam Türkiyemiz ekonomisi ve gelişmesi, istihdam ve üretim için çok önemli. Esnaflarımızla aramızda geçmişten gelen organik bir ilişki var. Aydınımızda 35 Bin esnaf var. Bu esnaflardan 10 Binini kredilendirmişiz. Bugün itibariyle Aydın’da 500 milyon TL kredi kullandırmışız. Türkiye çapında 500 Bin esnafa da yaklaşık 24 milyar kredi vermişiz. 2002 yılında esnafa kullandırılan kredi tutarı sadece 150 milyon TL idi. 150 milyondan şu anda 24 milyara gelmişiz. Nereden neye gelmişiz. 2002 öncesi esnafımız yüzde 47 faiz ile kredi kullanırken bugün yüzde 4 faizle kredi kullanıyor. Bugün bazı kalemlerde yüzde sıfır faizle kredi kullandırılıyor. Vade arttı, faizler aşağıya indi. İmkanlar arttıkça esnaflarımıza daha fazla kredi kullandırmaya devam edeceğiz” dedi.