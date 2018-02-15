Etiyopta Başbakanı Desalegn’den sürpriz istifa kararı

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkede yaşanan huzursuzluk ve siyasi karışıklıklar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, sürpriz bir şekilde istifa etti. 2012’den bu yana ülkeyi yöneten Desalegn, ülkede yıllardır yaşanan huzursuzluk ve siyasi karışıklığı sona erdirmek için istifa ettiğini açıkladı.
"Huzursuzluk ve siyasi kriz, can kayıplarına ve birçok kişinin evsiz kalmasına yol açtı" ifadelerini kullanan Desalegn, istifasının sürdürülebilir barış ve demokrasiyi sağlayacak reformların hayata geçirilmesi açısından hayati olduğunu söyledi.
Ülkede, 2015 yılında muhaliflerin siyasi, ekonomik reform çağrısı ve yolsuzluk nedeniyle hükümet karşıtı gösteriler patlak vermişti. Hükümet karşıtı protestolarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Ülkedeki huzursuzluk nedeniyle Etiyopyalılar, Başbakanın görevini yerine getirmekte yetersiz olduğunu savunmuştu.
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